Юристы поведали, куда обращаться потерпевшим от схода снега и сосулек. Если они упали на голову или машину, то важно установить, кто должен компенсировать ущерб, сообщают "Известия".

Как говорят юристы, если сосульки сошли с крыши многоквартирного дома, заплатить вам должна управляющая компания или подрядная организация. Если дом нежилой, то заплатить компенсацию должен собственник строения. Если кусок снега и льда оторвался от частного балкона или лоджии, то отвечать должна также управляющая компания.

Однако если снег упал с козырька балкона, то в ответе перед вами будет уже собственник жилья. Именно он должен был сообщить в свою УК, что на его балконе опасное скопление снега.

Если вы нашли свою машину покалеченной сошедшим снегом, сразу следует обратиться в полицию, зафиксировать происшествие, сделать фото. Следующим шагом будет обращение в страховую компанию. В этом случае ответственность несут УК, ЖКЗ или ТСЖ, все зависит от того, кто отвечал за уборку снега на той территории, где пострадало ваше авто.

Если снег упадет на вас или вашу машину с частного дома, отвечать будет собственник дома.