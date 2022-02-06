Граждане России смогут оформлять больничный лист дистанционно без предъявления ПЦР-теста

Для жителей России облегчили процесс оформления больничного листа при признаках ОРВИ и COVID-19. Теперь работники смогут оформлять лист нетрудоспособности дистанционно, без предъявления теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется", — рассказали в министерстве.

Помимо этого, с 2022 года по-новому начнут выдавать больничные. Не будет бумажного носителя, только электронный, также изменится выплата по больничному. С января 2022 года электронный больничный стал обязательным, так как информация о больничном будет поступать из поликлиники напрямую в Фонд социального страхования (ФСС), который в свою очередь будет информировать работодателя.