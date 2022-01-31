В Москве, в одной из частных клиник пластической хирургии, после неудачной липосакции умерла жительница Татарстана. Она приехала из Нижнекамска, сообщает "МК".

Известно, что к столичным медикам татарстанка обратилась с просьбой немного уменьшить ей живот и бока. При росте в 165 сантиметров ее вес составлял 72 килограмма. Медики предложили липосакцию.

Плановую операцию назначили на 29 января. Перед ней в той же клинике пациентка прошла обследование, противопоказаний к липосакции не нашлось. За операцию взялся опытный врач с 10-летним стажем.

После операции женщина ни на что не жаловалась, чувствовала себя нормально. Но когда на нее начали одевать компрессионный костюм, который следовало носить около месяца, у женщины внезапно остановилось сердце.

Сотрудники клиники и приехавшие медики скорой не смогли реанимировать пациентку. Следственные органы начали проводить проверку.