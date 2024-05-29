Беременная женщина на Mazda пострадала в массовом ДТП в Казани

В Казани на Горьковском шоссе беременную женщину увезли в медучреждение после аварии. По предварительным данным, именно она и спровоцировала дорожное происшествие.

По словам ее мужа, она просто отвлеклась на животное в салоне автомобиля. По словам участников аварии, женщина не соблюдала дистанцию. Как итог, Mazda влетела в Hyundai, тот в Opel, а он, в свою очередь - в Nisan. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.