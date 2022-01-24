В Татарстане попрощались с 21-летней и 18-летней девушками, которые были зверски убиты мужем старшей из них.

24 января обе девушки были похоронены в селе Мелекес Тукаевского района. Их тела нашли в частном доме накануне.

Попрощаться с новобрачной, которая вышла замуж за своего убийцу три дня назад, а также ее сестрой пришли не только родственники, но множество незнакомых, но сопереживающих людей.

Напомним, подозреваемым в убийстве девушек стал новоиспеченный муж старшей из них. По предварительным данным, спустя три дня после свадьбы мужчина зарезал спящую супругу ножом, а ее сестру - заколол ножницами. После этого он забрал из оружейного сейфа отца ружье и скрылся на машине. Тело его нашли на трассе М7, мужчина свел счеты с жизнью. Также сообщается, что перед смертью он посетил массажистку, которую изнасиловал и избил до потери сознания.