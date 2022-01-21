В новогоднюю ночь клиенты Yota переписывались в Viber и WhatsApp

По данным Yota, в период с 31 декабря по 1 января объем трафика мессенджеров Viber и WhatsApp среди пользователей оператора вырос более чем на 50% по сравнению с периодом 24-25 декабря.

Лидером по росту объема использования стал мессенджер Viber, клиенты Yota в новогодний период использовали его на 56% больше, чем неделей ранее. Похожий результат продемонстрировал и WhatsApp: плюс 54%. Аналитики Yota связывают прирост с их новогодней акцией. Трафик, израсходованный пользователями 31 декабря и 1 января на мессенджеры, был обнулен компанией.

Трафик на другие мессенджеры в Новый год оказался ниже, чем в предновогодний период: использование Skype и Telegram снизилось на 48% и 9% соответственно по сравнению с периодом 24-25 декабря. Такое снижение обусловлено тем, что данные мессенджеры чаще остальных используются для учебы и работы.

Рост трафика 31 декабря и 1 января показали и некоторые стриминговые сервисы. Наиболее динамично выросли показатели MEGOGO: в эти дни клиенты Yota использовали его на 133% больше, чем 24-25 декабря. Заметный прирост по сравнению с предыдущими пятницей и субботой показали также Okko (+37%), Amediateka (+26%) и Netflix (+17%).

«Большая часть аудитории Telegram – это люди от 18 до 44 лет, которые используют мессенджер не только в повседневном общении, но и для работы или учебы. Вероятно, в праздничные дни они переходят в WhatsApp или Viber для общения с родственниками более старшего возраста, которым эти мессенджеры более привычны», — комментирует Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

Пользователи Yota могут выбрать свой собственный тариф с нужным количеством минут и гигабайтов интернета, просто указав, какую сумму они готовы платить за связь в месяц. Подробнее об этом можно узнать на сайте Yota.