“У меня ощущение, как будто я вышел из бани”: как казанцы ныряли в прорубь на Крещение

Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. И по традиции это день всегда сопровождается нырянием в прорубь. В Казани в этом году были оборудованы 4 купели - одна около Никольского храма в поселке Красная Горка, две купели на озере Верхний Кабан и закрытая купель в поселке Савиново в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». В православной церкви верующих призвали в этом году не окунаться в прорубь в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Но для многих это не стало поводом отказаться от купания. Корреспонденты Prokazan побывали на месте одной из казанских купелей.

КУПЕЛЬ НА ОЗЕРЕ КАБАН

Мы выбрали купель, расположенную на озере Верхний Кабан, около кафе “Сокол”. У входа на площадку для ныряния стоят двое полицейских, которые проверяют у всех сумки. Около купели есть шатры для обогрева и переодевания. Мы приехали в половине десятого. Сотрудники ДПС сообщили нам, что воду будут освящать только в одиннадцать. Тем не менее даже в половине десятого к купели подходили все новые и новые люди.

Фото: Prokazan

Прорубь была небольшая, с двух сторон оснащенная лесенками. По словам спасателя и сотрудника МЧС, дежуривших при купании, другая купель на Кабане была побольше.

Один из ныряющих окунулся не сразу, а вначале подошел к проруби, осмотрел ее, опустил в нее руку и потом сказал девушке, пришедшей вместе с ним: “Ну, все, можно”. Вслед за чем направился к шатру, чтобы переодеться. Его спутница не окуналась, а только фотографировала мужчину.

Фото: Prokazan

“ВОДА СЕГОДНЯ И ТАК УЖЕ ОСВЯЩЕННАЯ”

Было интересно понаблюдать за реакцией людей, когда они узнавали, что купель еще не освящена. Некоторые ни на миг не задумывались при этом и говорили: “Для нас это не имеет значения”. Другие же на короткий промежуток времени приходили в замешательство. Но после слов других купающихся “Вода сегодня и так уже освященная, в любом случае”, тоже раздевались и заходили в воду. Один из мужчин пожалел о том, что поторопился раздеться, когда узнал, что к купели уже направляется священник. Но поскольку последний подошел не сразу, он окунулся, так и не дождавшись освящения воды.

Освящал купель священник из Духосошествинского храма. Он подошел заблаговременно - уже в десять утра. Одному из присутствующих так нетерпелось очутиться в ледяной воде, что он залез в нее прямо в тот самый момент, когда служитель церкви читал молитву.

Фото: Prokazan

Как ни странно, за тот час, который мы провели возле проруби, мы не увидели ни одной ныряющей женщины. Если они и приходили сюда, то только стояли за компанию и фотографировали мужчин. Среди купающихся был и один ребенок. Он заходил в воду робко и нерешительно, а родители настоятельно убеждали его окунуться. И в конце концов мальчик это сделал.

Были здесь и несколько мужчин, сбежавших на купание с работы. Они просили нас не выкладывать фото и видео с ними.

Фото: Prokazan

“У МЕНЯ ОЩУЩЕНИЕ, КАК БУДТО Я ВЫШЕЛ ИЗ БАНИ”

Как выяснилось, сегодня ныряли в прорубь не только православные. Так, 44-летний Рафис на вопрос о том, православный ли он, ответил: “Я вообще татарин”. Мужчина признался, что сегодня искупался в ледяной воде впервые.

“У меня ощущение, как будто я вышел из бани. Вообще не мерзну. Как вышел из воды, сразу стало жарко. Ноги только замерзли. Но сейчас уже согреваются”,- поделился Рафис.

Фото: Prokazan

Вода вообще тепленькая”, - сказал в этот момент один из мужчин.

А многие сегодня ныряли в прорубь уже не в первый раз.

“Тебе, наверное, тяжело сейчас”, - беспокоится женщина за своего спутника, который только вылез из воды и вытирается полотенцем.

“Ты что, не первый год же”, - отвечает мужчина.

“Я ныряю каждый год уже в течение 7 - 10 лет”, - говорит житель Казани Игорь. - “К окунанию не готовлюсь. Просто прихожу и ныряю. После купания чувствую себя замечательно. Прямо, как будто крылья появляются. Легкость! Купаюсь не только на Крещение, но и в источниках, когда есть возможность”.