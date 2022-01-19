Владимир Жаворонков объяснил, в чем особенности "омикрона", В Татарстане накануне были выявлены первые 11 пациентов с коронавирусом штамма "омикрон". В связи с этим начальник Управления здравоохранения Казани, замминистра здравоохранения Татарстанаобъяснил, в чем особенности "омикрона", сообщает "Татарстан-24"

"Омикрон более контагиозен, чем штамм дельта. Это надо понимать, когда проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Коллеги говорят, что он заразнее в 4-10 раз", - заявил Жаворонков в интервью телеканалу "Эфир".

Что касается прививки, то те, кто ее сделал, вполне могут рассчитывать на более легкое протекание болезни, если заразятся "омикроном". Важно вовремя ревакцинироваться.