Власти Татарстана пока не компенсировали республиканским перевозчикам 100 миллионов рублей убытков от введения в транспорте системы QR-кодов. Об этом сообщает ""БИЗНЕС Online" со ссылкой на руководителя Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова.

Представитель интересов перевозчиков заявил, что не перечислены и обещанные 16,7 миллиона рублей, которые власти анонсировали в качестве поощрения сотрудникам транспортных организаций, которые теперь вынуждены выполнять новые обязанности - проверять QR-коды у пассажиров.

"Перевозчики знают, что решение о выделении субсидии принято, и надеются, что в ближайшее время получат деньги", — отметил Темляков.

Падение выручки у перевозчиков началось с 22 ноября прошлого года, когда в республике ввели QR-коды в транспорте. Поток пассажиров уменьшился на 30%, на треть упала и выручка. Общие потери оценили в 100 миллионов рублей.