Следком по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней школьницы в одной из больниц в Братске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Девочке стало плохо, но скорая помощь ехала на вызов слишком долго, поскольку диспетчер не видела оснований для оперативного направления по адресу бригады медиков, хотя родители сообщали, что у ребенка сильная головная боль и судороги.

Когда скорая все-таки приехала, школьница была уже без сознания, ее доставили в больницу. Ее прооперировали, и две недели девочка была в коме. Умерла она, не приходя в сознание.

Следователи допрашивают медперсонал и руководство больницы, а также свидетелей произошедшего. Изъята необходимая медицинская документация.

Пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области сообщила, что скорая была направлена сразу, как только бригада освободилась, но случай, который произошел с девочкой, и правда считается редким в медицине, а потому проводится и служебная проверка.