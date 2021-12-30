В Петербурге суд оправдал пятерых обвиняемых в изнасилованиях сирот в детском доме. Перед судом предстали бывший директор детдома, его заместитель и трое бывших воспитанников детского дома.

В ходе расследования следователями СК России установлено 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома — центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8» в период с 2002 по 2017 годы.

Суд постановил оправдать подсудимых за отсутствием события преступления. Всех отпустили в зале суда.