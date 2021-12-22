До Нового года осталось чуть больше недели. И каждый уже сейчас задумывается о подарках к этому празднику. 2022 год пройдет под покровительством Голубого Водяного Тигра. В восточной культуре именно он считается царем зверей. Его ценят за силу, мужество, красоту и величие. Поэтому фраза "главное не подарок, а внимание" в этом году не подойдет. Так какой подарок понравится не только получателю, но и хозяину году? И что не стоит дарить, чтобы год принес богатство, удачу и любовь?

Что не стоит дарить

Бытовые вещи. Сковородки, полотенца и другую кухонную утварь хозяин года точно не оценит, как и женщины. Так что, мужчины, если 1 января вы хотите выспаться и съесть вкусный завтрак, подарки из этого списка лучше оставить для другого повода.

Парфюмерия и косметические средства. Кошки очень резко относятся к резким запахам, ароматам и боятся воды. Поэтому в подарок близким в этом году не стоит выбирать духи, косметические наборы, гели для душа, и все, что связано с водными процедурами.

Фото: fwmagazine.ru

Ножи и режущие предметы. Считается, что этот презент может принести скандалы в дом и "разрезать" крепкие отношения. Будьте аккуратней, ссора на ножах - страшное дело!

Алкоголь и табачная продукция. Тигр - сильное и здоровое животное, поэтому не стоит в этот праздник дарить стопки, бокалы, алкогольную продукцию, даже если она дорогая. Никаких кальянов, пепельниц и электронных сигарет.

Портмоне, кошельки и сумки. Если не хотите навлечь на получателя подарка финансовые проблемы и материальные потери стоит эти подарки преподносить исключительно с деньгами внутри. Тогда деньги будут водиться как у дарителя, так и получателя.

Фото: newyearday.ru

Хозяин года - хищник гордый, привыкший к роскоши, в этот год лучше отказаться от дешевых, сделанных своими руками презентов.

Подарок для неё

Девушкам в эту праздничную ночь лучше подарить украшения и драгоценности. Подойдет и для жен, и для мам. Как говорится, лучшие друзья девушек - это бриллианты. Это могут быть серьги, подвеска, браслет. Подойдет и хорошая бижутерия. Главное не дарите в этот день жемчуг. По восточной легенде украшения с ним символизируют слезы. Подарив их, опасайтесь получить Царевну Несмеяну на целый год.

Фото: istockphoto.com

Хорошим презентом будет красивое роскошное нижнее белье, которое поднимет настроение любой девушке. Убьете двух зайцев одним подарком. Избраннице будет в радость носить, а вам полюбоваться.

Хозяина года, как и женщину, также порадуют шикарные пледы, перины, комплект качественного и красивого постельного белья.

Отличным вариантом будет сертификаты на спа-процедуры, путевка на уикенд за город, билет на концерт любимого артиста или спектакль. Главное узнайте, есть ли у человека QR-код и нужен ли он в том месте. А то ведь сейчас ограничения на каждом шагу!

Девушки также не против смартфонов и техники. Подумайте, может ваша избранница давно хотела фотоаппарат, телефон, а может мини-холодильник для бьюти-средств или массажер для лица.

Подарок для него

При выборе подарка для мужчины обратите внимание на товары для хобби и по интересам, смело ориентируйтесь на них. Для любителей охоты и рыбалки подарите походный рюкзак, аксессуары для ловли рыбы, набор охотника, бинокль.

Если мужчина увлекается спортом, подарите спортивный инвентарь. Символу года тоже это будет по нраву. Сюда подойдет пара кроссовок, фитнес-браслет, боксерские перчатки и прочее. А можно купить абонемент в спортзал. Но не забываем про ограничения в нашем городе.

Фото: depositphotos.com

Хотите, чтобы мужчина становился успешным и рос в карьерном плане в 2022 году, тогда ищите натуральную кожу. Тигр обязательно одобрит. Беспроигрышным вариантом будет ремень, сумка для гаджета, перчатки или пара модных ботинок.

В топе у мужчин конечно же техника. Фаворитом сюрпризов из этого является игровая приставка. В них мужчины готовы играть до самой старости. Не так ли? Сюда же входят все возможные аксессуары: наушники, портативная колонка, экшен-камера, подставки для джойстика.

Фото: pinterest.ru

Лучшие друзья мужчин - это автомобили. Подарите что-нибудь для его "ласточки". Например, пылесос, чехлы для руля и сидений, коврики. Этого добра много не бывает. А еще в такие морозные дни подойдет чехол на машину с обогревом.

Главные принципы по выбору подарка в год Голубого Водяного Тигра - это красиво, статусно и со вкусом. Поэтому позаботьтесь также об оформление подарка. Даже если вы купили свитер, заверните его в красивую упаковку. Выбирая презент, думайте о человеке. Ведь пора Нового года - это лучшее время, чтобы через подарок подарить свою любовь близкому человеку, и, возможно, исполнить чью-то маленькую мечту.