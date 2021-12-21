От измены или предательства близкого человека или друга никто не застрахован, и каждый когда-либо с этим сталкивался. Чтобы легче пережить такую ситуацию, к ней лучше быть готовым заранее, хотя бы психологически. А потому астрологи назвали три знака зодиакального круга, у которых по звездным картам наиболее высокий риск столкнуться с изменами и предательством в 2022 году.

Высокий риск, говорят специалисты в области астрологии, не означает, что заявленное случится с вероятностью в 100%. Но вероятность такого рода событий оценивается в 60-80%, это и есть - высокий риск в астрологических прогнозах.

Овен

Овны слишком увлечены карьерой, и предстоящий год обещает им удачный старт на профессиональной почве. Но вот времени на личное будет оставаться все меньше. Партнерам Овна, если только они сами не Овны, будет сложно. Недостаток внимания может привести к тому, что Овен окажется обманутым.

Ничего плохого не случится, если уже сейчас Овен будет находить время в плотном графике и уделять его своей второй половинке. Пересмотрите приоритеты.

Дева

Девы страдают избыточной требовательностью к партнеру. Собственно, Дева сама не страдает, страдает партнер. А потому накал страстей может достичь пика, и в 2022 году Дева окажется в роли обманутого возлюбленного.

Стоит снизить планку требований, чтобы партнер не сбежал в поисках глотка воздуха свободы.

Весы

Весы имеют наибольший риск повстречаться в новом году с изменой или предательством. Друзья могут "кинуть" в деле или на деньги, любимый человек может предпочесть отношения с другим (другой). Как реагировать на это, решать Весам.

Чтобы постараться снизить риски, астрологи советуют представителям знака избегать рискованных вложений и совместных проектов с друзьями в ближайшее время. Будьте более внимательны ко второй половинке.