Лишились работы из-за нижнего белья: Могут ли уволить учительницу за откровенные фото в соцсетях

В последнее время в школах все чаще возникают конфликты на почве того, что молодые учительницы выкладывают в своих аккаунтах в соцсетях фото и видео эротического характера. Казалось бы, страница в соцсети – личное дело человека. Но на аккаунт учителей могут подписываться их несовершеннолетние ученики и их родители. И последние зачастую приходят в крайнее негодование от таких фото и видео педагогов.

Вот и недавно такой скандал разразился в частной онлайн-гимназии в Новосибирске. После того, как мама одной из учениц узнала о том, что учительница ее дочки по русскому языку и литературе - 23-летняя Виктория Каширина - выставила на своей странице в Инстаграме видео, на котором она танцует откровенный танец в нижнем белье.

На следующий же день директор потребовала от девушки объяснений и попросила удалить ролик, что та делать отказалась. В результате учительницу уволили. Такие ситуации за последние несколько лет происходили уже не раз. Корреспондент Prokazan.ru собрала аналогичные истории с учителями и выяснила, что думают на этот счет педагоги и юристы.

ИСТОРИЯ В НОВОСИБИРСКЕ

О Виктории известно, что она окончила педагогический университет - НГПУ. Увлекалась pole-dance (танец на шесте – прим.ред.). Два года девушка работала не по специальности, а с началом пандемии решила работать учителем и устроилась в частную онлайн-гимназию №1. По словам самой Виктории, ее педагогическая деятельность шла весьма успешно.

"Полгода я вела уроки, ученики были в восторге. Дети писали мне: «Вы мой любимый учитель». Даже прислали целое сочинение", - рассказала она КП-Новосибирск.

На фото: Виктория Каширина. Фото: nsk.kp.ru

Откровенное видео, вызвавшее скандал, Виктория разместила в своем Инстаграме еще в сентябре. На нем она под музыку входит в свою квартиру в пальто, затем снимает его, оставаясь в одном нижнем белье (пальто надето поверх него), и начинает танцевать стриптиз на своей кровати и на полу. На видео она то в нижнем белье, то в лосинах.

Одной из учениц понравилось это видео. Она поставила на нем лайк и показала маме. После чего и разразился скандал. Родительницу возмутил такой ролик, о чем она открыто написала учительнице.

«Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода или закройте профиль! Моя дочь смотрит, ваш авторитет ну явно не преподавателя. Или смените профессию», - написала мать девочки.

«Пусть дочь не смотрит. Я ее заблокирую. Следите за ней, а не за мной», - ответила Виктория.

Девушка заблокировала ученицу и ее маму, но было уже поздно – ролик разлетелся среди родителей, и о нем узнало начальство. Учительнице написал директор и попросил ее удалить видео. Виктория отказалась это делать. Затем директор попросил ее написать заявление об увольнении по собственному желанию. Изначально Виктория отказывалась это делать, и тогда ей сказали, что альтернативой может быть только увольнение по статье за аморальное поведение. Вот как соучредитель гимназии мотивировал такое решение:

"У меня самого двое детей, я очень хорошо понимаю этих родителей. Каждый человек имеет право на свободу выражения, но сейчас вы в проявлении своей свободы наступили на нашу свободу. Если вы хотите проявлять себя, мы имеем право не следовать этому пути. Вы уволены, — сообщил Виктории соучредитель онлайн-гимназии. — Это прекрасный повод донести до всех родителей те моральные принципы, которых мы придерживаемся".

Виктория грозится подать в суд на руководство гимназии. И пока не знает, вернется ли к работе в школе.

На фото: Виктория Каширина. Фото: НГС

ДРУГИЕ СЛУЧАИ

Практика показывает, что учителей могут уволить не только за эротическое видео, но и за фото в купальнике и даже в коротком платье.

УВОЛИЛИ ЗА ФОТО В КОРОТКОМ ПЛАТЬЕ

В 2019 году учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову уволили после того, как она после зимнего соревнования по плаванию выложила на своей странице в соцсети фото в коротком платье. Как объясняла впоследствии сама Татьяна, она, наоборот, хотела выглядеть поскромнее и не стала фотографироваться в закрытом спортивном купальнике. Тем не менее, и такой снимок не понравился кому-то из родителей. И Кувшинникову уволили с такой формулировкой «Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ». После общественного резонанса, который получила эта история, учительницу восстановили в должности. Но директор стала лично контролировать работу Кувшинниковой и приходить на уроки. В результате педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию.

На фото: Татьяна Кувшинникова. Фото: lenta.ru

На фото: Татьяна Кувшинникова. Фото: lenta.ru

Недавно Татьяна высказалась в связи со скандалом в Новосибирске. Она не проводит здесь параллель со своей ситуацией.

«Думаю, ей не надо было изначально устраиваться на работу учителем, если она занимается таким видом спорта. Или нужно было удалить из всех соцсетей видео», - сказала Кувшинникова. – «Мою историю увольнения совсем нельзя сравнить с такими случаями. Я была образцом для подражания всем учителям и девочкам, к моему имиджу негде прикопаться. Я веду ЗОЖ всю жизнь, и мое фото тому подтверждением.

УВОЛЬНЕНИЕ ЗА ФОТО ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА

В 2018 году преподавательницу Викторию Попову уволили за обнаруженные в интернете фото в ретрокупальнике. Девушка, которой на тот момент было 26 лет, в свободное время занималась в модельном агентстве для женщин с пышными формами и на фото прорекламировала одежду магазина plus-size. А снимки были размещены не на ее личной странице, а на одном из сайтов без ее согласия. Впрочем, потом Викторию восстановили.

На фото: Виктория Попова. Фото: "Новые известия"

УВОЛЬНЕНИЕ ЗА СТАРЫЕ ФОТО

А в этом году 25-летняя Юлия Рывкина, когда-то работавшая учителем физкультуры и куратором команды по чирлидингу, рассказала, что в 2017 году ее уволили за старые фотографии в открытом купальнике, выложенные в Сеть еще за 2 – 3 года до того инцидента, которые обнаружили на ее странице в соцсети школьники и педагоги.

Фото: "Мел"

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Корреспондент Prokazan обратилась к юристу с вопросами «Имеет ли право директор школы уволить учителя за такой ролик? И допустимо ли с точки зрения профессиональной этики для школьного учителя выставлять на своей странице в соцсети эротические видео?»

«Я считаю, что с точки зрения профессиональной этики это не допустимо. У педагогических работников имеется обязанность соблюдать этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики», - говорит юрист Елена Федотова. – «Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования подготовили примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. В данном положении указывается, что педагогические работники призваны: избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность; воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. Виды соответствующей информации перечислены в статье 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В этом перечне, в частности, есть информация, содержащая информацию порнографического характера, а также информация, отрицающая семейные ценности».

На фото: Елена Федотова. Фото предоставлено Еленой Федотовой

По словам Федотовой, директор имеет право уволить сотрудницу за такое видео на основании п. 8 ч. 1. ст. 81 Трудового кодекса РФ за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Кроме того, учительницу могут уволить за нарушение устава организации на основании статьи 336 ТК РФ, если в уставе частной онлайн-гимназии прямо прописан запрет на публикации учителями своих фотографий сексуального или эротического характера в открытом доступе в сети Интернет.

А ЕСЛИ ЭКС-УЧИТЕЛЬНИЦА БУДЕТ СУДИТЬСЯ?

По мнению Федотовой, у Виктории есть шанс выиграть суд, если она захочет обжаловать решение руководства. Но только при увольнении по статье. Если Каширина написала заявление по собственному желанию, ее уже не восстановят на работе, утверждает юрист.

«Если было увольнение «по статье», то шансы на восстановление есть», - говорит Федотова. – «Во-первых, будет зависеть от того, соблюден ли порядок увольнения. Сначала работодатель должен затребовать от учительницы письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. Во-вторых, суд может провести экспертизу с целью выяснения, является ли поступок Виктории аморальным, а видео - информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».

А ЧТО ДУМАЮТ УЧИТЕЛЯ

Когда история получила широкую огласку, Викторию затравили пользователи соцсетей. После чего экс-учительница удалила (или переименовала, по данным некоторых источников) свои аккаунты в соцсетях. В то же время некоторые ее поддерживают. Так, на ее сторону встал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышев. Он назвал ситуации несправедливой и сказал, что готов предложить ей работу в учебном заведении. А что думают по этому поводу учителя?

Учитель с более чем 30-летним стажем Алексей Стребков:

«С одной стороны - это личное дело каждого. И учитель такой же человек! Но сам статус педагога не предполагает демонстрировать и тиражировать себя соцсетях, ибо в восприятии общественности учитель должен быть образцом нравственности и чистоты, непорочности и морали! Полагаю, если у молодого есть некоторые пристрастия, выходящие за рамки понимания блюстителей нравственности, не нужно это демонстративно, нарочито являть миру! Как-то так! Уверен, что не нужно даже по этому поводу шумиху поднимать, все вопросы можно было бы решить приватно! А родителям и администрации нужно больше такта и толерантности!»

Учитель со стажем работы более 25 лет Инна:

«Думаю, учитель не должен выставлять такие видео у себя на странице. Это неправильно – ведь его страницу могут смотреть дети».