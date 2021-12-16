Поклонник Ильназа Галявиева, известного как "казанский стрелок", потребовал, чтобы кумира срочно выпустили на свободу из СИЗО, в противном случае будут взорваны по очереди все станции метрополитена Петербурга.

Силовики уже проверили все 72 станции метро, ничего подозрительного не обнаружили. По тревоге всех подняли после того, как на электронную почту петербургского МВД пришло письмо, в котором отправитель настойчиво требовал освободить Галявиева.

Также неизвестный написал, что заложил взрывчатку в школах, вузах и ТЦ Казани, а еще непременно отправит на воздух несколько крупных станций московского метро.

Злоумышленника разыскивают, сообщает ФАН.