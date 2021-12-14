Гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро наконец-то выслушал приговор суда за преступление, которое он совершил еще в 2018 году в Казани. За кражу бриллиантов на общую сумму в 160 миллионов рублей, Приволжский суд столицы Татарстана приговорил его к 5 годам лишения свободы. Валеро пытался обжаловать решение, жаловался на суде, что у него дома больная мать и двое детей, но не помогло. Отбывать наказание все же придется.

Кражу, совершенную колумбийцем во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, уже окрестили "ограблением века". Редакция Prokazan.ru решила вспомнить основные моменты нашумевшей истории.

Фото: Генпрокуратура РФ.

ВЫНЕСЛИ, КАК МЕШОК С КАРТОШКОЙ

Лето 2018 года – настоящий праздник футбола. Чемпионат мира в России признали лучшим в истории. За время мундиаля в Россию приехали миллионы болельщиков и простых туристов со всего мира. Казань, пользовалась спросом у граждан Латинской Америки. Дело даже не в том, что за время турнира в столице Татарстана играли сборные Колумбии, Аргентины и Бразилии, а в доступности ночлега.

Для всех болельщиков кроме гостиниц и хостелов развернули кемпинги. Один из таких лагерей под открытым небом действовал в районе выставочного центра «Казанская ярмарка». В период с 11 по 15 июля 2018 года там проводили крупную ювелирную выставку.

Свою продукцию выставила, в том числе, и якутская фирма Seven Diamonds. Уже после завершения выставки, находясь в аэропорту, руководитель якутской фирмы Василий Саввин обнаружил пропажу крупной партии драгоценностей. Пропали 2613 изделий с бриллиантами на сумму в 160 миллионов рублей.

Фото: МВД РТ.

"Для нас потерянные драгоценности были практически всем, они составляли примерно 70% от общего количества изделий", - заявил Саввин.

Кража, как выяснилось, произошла еще на территории «Казанской ярмарки». Это помогли вычислить камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как к работникам, занимавшимся демонтажом павильона подошли двое неизвестных и, по всей вероятности, предложили помощь.

Подозрений они ни у кого не вызвали и им спокойно, словно по конвейеру передали сумки с бриллиантами. На кадрах видно, как сперва по улице неторопливо проходит мужчины с рюкзаком, а следом движется еще один – с мешком в руках. Затем неизвестные сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

В КАЗАНИ ПРОВЕРНУЛ ЦЕЛУЮ ОПЕРАЦИЮ, А В АРГЕНТИНЕ ПОПАЛСЯ НА КВАРТИРНОЙ КРАЖЕ

На след похитителей вышли быстро, но к этому времени все они уже успели покинуть Россию. Одним из подозреваемых оказался как раз Валеро. Задержали его в Аргентине. Причем, попался он на банальной квартирной краже.

По требованию Генпрокуратуры мужчину - Эдгара Алехандро Валеро Валеро, экстрадировали в Россию. Вахитовский районный суд его заочно арестовал. После чего Эктора Алехандро объявили в розыск.

Фото: МВД РТ.

Отметим, что поимке Алехандро помогло объявление его в международный розыск. Задержали его в Аргентине еще в сентябре 2019 года. С тех пор Россия вела переговоры о выдаче обвиняемого. Дело непростое - процесс экстрадиции был многоступенчатым.

Кроме того, свои коррективы внесла и пандемия коронавируса. И только 9 марта 2021 года стало известно, что Эдгара Алехандро Валеро доставили в Москву.

ВАЛЕРО НЕ ПОМНИЛ, ГДЕ ЗАРЫЛ ДРАГОЦЕННОСТИ

После информации о задержании одного из похитителей, главный вопрос звучал примерно так – А где, собственно, бриллианты? Не мог же колумбиец их тайно вывести из страны. Действительно, не мог.

Спустя месяцы допросов, Эдгар Валеро все же признался, что спрятал драгоценности в лесополосе в густонаселенном районе Казани – на пересечении улиц Мусина и Чуйкова. А вот точное место Валеро не указал, может забыл, а может ему было интересно смотреть, как казанские полицейские несколько дней подряд ходят с металлоискателями по болотистой местности и вскапывают почву. В итоге поиски длились несколько дней и завершились успехом.

Фото: МВД РТ.

"Обвиняемый элементарно не смог вспомнить, где конкретно он закопал похищенные ценности. И нашим сотрудникам пришлось буквально перепахать большой объем лесопосадки. Тем не менее, все украденные ювелирные изделия и драгоценные камни найдены", - рассказал про поиски драгоценностий министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСТОРИИ

В итоге украденные драгоценности все же вернули владельцу. Василий Саввин не скрывал радости. Надежда на удачный исход поисков, угасала с каждым днем.

Фото: МВД РТ.

"Мне кажется, что ни разу в истории России такого не было, чтобы спустя три года что-то нашлось, но благодаря полиции Казани мы все нашли", - заявил директор якутской фирмы Василий Саввин, получив бриллианты из рук полицейских.

Теперь история, достойная экранизации где-нибудь в Голливуде, получила логическое окончание. Валеро предстоит отбыть наказание в колонии, а на родину он сможет вернуться не раньше, чем в 2026 году.