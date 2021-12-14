Тарифы на воду и водоотведение в Казани могут подорожать на 40% для населения уже со следующего года: с июля 2022 года повышение может составить 41,2% - до 27,6 рубля за кубометр.

Такие данные утверждены в проекте Президента РТ "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2022 год".

Как гласит проект, тариф на холодную воду в столице республике может вырасти до 24,8 рубля за кубометр - на 10,9% выше нынешнего. На теплоснабжение рост составит 6,2% до 2006, 46 рубля за гигакалорию.

Дороже станет и электричество - до 4,3 рубля за 1 кВтч - на 4,6% выше нынешнего тарифа. Газ для казанцев подрастет в цене на 3%, вывоз ТКО на 4%.