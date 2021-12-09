У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который обвиняется в получении взяток, помимо особняка с "золотым унитазом" нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, сообщил сегодня, 9 декабря, генпрокурор России Игорь Краснов.

Имущество оформлено как на самого главного гаишника, так и на его родственников. Все это планируется обратить в доход государства.

Краснов отметил, что общая стоимость имущества, приобретенного всеми подозреваемыми в период службы, превышает сотни миллионов рублей.

21 июля суд арестовал Алексея Сафонова на два месяца. Его и шестерых участников возглавляемой им группы, а также четырех гражданских лиц задержали за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.

Почти сразу появились в Сети и кадры из дома, где жил Сафонов: позолоченная лепнина, дорогая мебель, золотые раковины и унитазы.