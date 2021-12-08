В Татарстане объявился ловкий мошенник, который представляется сотрудником Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что мужчина звонил предпринимателям Альметьевского района, представлялся сотрудником Роспотребнадзора и требовал перевести деньги на нужды управления ведомства.

Звонки поступали с номера телефона +7(923)888−88−65. Звонивший представлялся Ильдаром Рафаиловичем.

"Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленного лица от имени Роспотребнадзора. Данные действия носят противоправный характер", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по РТ.

Жителей республики призывают быть бдительными и сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы, а также на горячую линию управления: +7(843)238−53−08 (круглосуточно).