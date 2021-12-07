На Кубани мужчина зарубил топором слесаря, а потом тащил его привязанным к авто до оврага, сообщает РЕН ТВ.

Поиски пропавшего 27-летнего мужчины продолжались почти два месяца. Автослесарь уехал из дома и перестал выходить на связь. Труп обнаружили только сейчас недалеко от поселка Приазовского.

В убийстве заподозрили 35-летнего местного жителя.

Следователи считают, что мужчина три раза ударил автослесаря топором, а потом дотащил труп до оврага, привязав его к машине. На месте преступления обнаружено оружие убийства и лопата, при помощи которой он прикопал труп.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители выясняют другие подробности инцидента.