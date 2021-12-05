Педофил дважды за неделю изнасиловал одну и ту же 13-летнюю школьницу в метро Петербурга. Об этом сообщает Piter.TV.

Отец девочки обратился в отдел полиции и заявил, что неизвестный на станции "Площадь Невского" изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь 30 ноября и 2 декабря.

По данным издания "КП", оба раза преступления против ребенка совершались в промежуток времени между 8 и 10 часами утра. Девочка обо всем рассказала родителям только после второго случая.

Стражи порядка составили ориентировку на преступника и начали поиски. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Педофилу может грозить до 10 лет лишения свободы.