В Екатеринбурге одноногого инвалида Андрея Хлыбова с 6-летней дочерью выселили из квартиры люди в масках и камуфляже. В декабре 2019 года мужчина получил СМС, из которого узнал, кто его квартира ему больше не принадлежит.

За задолженность по кредиту ее по решению суда продали на торгах. Приставы потребовали освободить жилье в течение трех суток, но инвалид категорически отказался покидать родные стены.

Противостояние длилось долго, и накануне мужчину все-таки выселили, не дав забрать даже личные вещи.

"Должник был неоднократно уведомлен о возбуждении исполнительного производства, — сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов. — Неоднократно ему вручалось требование об исполнении решения суда. Он обращался в суд за приостановлением этого производства, но судом ему было отказано в удовлетворении исковых требований".

Андрей Хлыбов, несмотря на инвалидность, много лет занимался фермерством, взял в банке заём на покупку скота и техники, но некоторое время не выплачивал долг.