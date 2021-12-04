Сотрудники полиции задержали 11 человек после массовой драки дворников в центре Москвы. Все они оказались мигрантами из Узбекистана и Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в МВД.

В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство.

Уроженцы Киргизии, объединенные в одну бригаду, убирали снег во дворе жилого дома, в то время как уроженцы Узбекистана очищали от снега крышу дома. Конфликт начался из-за того, что снег, сброшенный с крыши, упал на очищенную часть двора.