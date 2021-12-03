Звезды взвинтили цены: За сколько Шнуров, Киркоров и Бузова готовы спеть на корпоративе в Казани

Ситуация с коронавирусом в России не самая приятная, почти во всех регионах действуют ограничения, но разве это повод не проводить новогодние корпоративы? Интерес к праздничным тимбилдингам в этом году заметно выше, чем в 2020-м. Кто-то спокойно соберется в офисе попить шампанского, а кто-то захочет замахнуться на что-то более серьезное и позвать на мероприятие звезду регионального, а то и федерального масштаба.

Правда, чтобы позвать на корпоратив кого-то из звезд российского шоу-бизнеса придется раскошелиться. Певцы заметно повысили ценник. Из-за коронавируса и отмененных по его причине концертов, гонорары популярных артистов выросли в 1,5 - 2 раза. К такому выводу пришла Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ).

Один из членов НАОМ Павел Воронцов раскрыл так называемый «средний гонорар звезд» на новогодних корпоративах: в 2021 году он составляет 1,5 - 2 миллиона рублей. Речь идет о безусловно узнаваемых артистах с собственным репертуаром. Говорить о скачке позволяют расценки 2019 года, когда за новогодний концерт звезды брали значительно меньше: в среднем максимум 1,5 миллиона рублей.

Ольга Бузова берет за час выступления не так много, как коллеги по звездному цеху. Фото: tvcentr.ru.

Отдельно стоит отметить, что для Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, в том числе Татарстана, цены могут отличаться. Выступать в "домашнем" регионе звезды готовы за меньшие деньги. В случае же выступления в регионе надо еще учитывать стоимость билетов для всех членов творческого коллектива.

Специалисты НАОМ не исключают, что к Новому году цены могут вырасти до 50%.Оборот концертной индустрии рухнул примерно на 85 - 90% по сравнению с результатами 2019-го. По оценке экспертов РБК, сейчас на руках у зрителей находится около 5 миллионов билетов на сумму около 8 миллиардов рублей. Все это перенесенные из-за коронавируса мероприятия.

Во сколько же обойдется часовое выступление звезд шоу-бизнеса? Надо сказать, что разброс довольно велик. Например, пригласить Ольгу Бузову, по данным "Комсомольской Правды" стоит гораздо дешевле, чем, например, Моргенштерна или Сергея Шнурова, а час выступления Ирины Аллегровой обойдется в четыре раза дороже, чем приглашение Димы Билана.

Расценки звезд:

Григорий Лепс, Сергей Шнуров ("Ленинград") - 15 миллионов рублей

Николай Басков, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова - 12 миллионов рублей

Полина Гагарина - 8 миллионов рублей

Моргенштерн - 7 миллионов рублей

Little Big - 6 миллионов рублей.

Дима Билан - 3 миллиона рублей

Ольга Бузова, Лолита, Нюша - 2 миллиона рублей

Лариса Долина, Клава Кока - 1,5 миллиона рублей

"С 2014 года не помню, чтобы гонорары так резко увеличивали, - отмечает Сергей Князев, глава event-агентства «КнязевЪ». - Бывало, что поднимали на 30 - 40%, ну на 50% к Новому году. Но только самые востребованные артисты - Лепс, Меладзе, Иван Ургант как ведущий, резиденты Comedy Club. С августа - сентября у нас приходят заказы от крупных корпораций с числом сотрудников больше трехсот. Площадок для такого количества людей немного, поэтому они делают заказы раньше всех".

Час выступления Григория Лепса стит как новенький элитный внедорожник. Фото: mk.ru.

Отметим, что многое будет зависеть от ограничительных мер в том или ином регионе. То есть, сколько человек допустят на мероприятия, будет ли организован вход только по QR-кодам. В Татарстане уже сообщили, что запрещать корпоративы не намерены, но они должны проходить в соответствии с требованием Роспотребнадзора. Пока каких-то конкретных правил по проведению увеселительных мероприятий не поступало.