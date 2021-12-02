Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медицинских водительских справок. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Иначе начнут получать справки с 1 марта 2022 года. Это касается водителей, которым пришла пора менять права, кандидатов в водители и всех, кто получает или восстанавливает водительское удостоверение.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил, что новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей.

Особое внимание будут обращать на тех, кто пришел за справкой после лишения прав или отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Таким водителям придется пройти расширенное химико-токсикологическое исследование, которое позволит с высокой точностью установить, употребляет ли человек наркотики, психоактивные вещества.

Если наркологу на комиссии покажется странным вид водителя (кандидата в водители), то на основании внешних признаков доктор может назначить лабораторное исследование крови на хроническое употребление алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.