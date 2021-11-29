В Казани в доме на улице Гагарина разыгралась трагедия: в одной из квартир зарезали мужчину, после чего несколько мужчин попытались спрятать тело в подъезде, но за этим их застали полицейские.

По данным телеканала "Татарстан-24", в злополучной квартире случилась драка, в которой использовали нож. Соседи слышали шум и крики и вызвали полицию, а когда стражи порядка приехали, то застали группу мужчин за интересным занятием: они волокли окровавленное тело по лестнице.

Квартира, где все случилось, полицейским известна. Тут часто бывают шумные пьянки. В день убийства хозяина жилья дома вообще не было, он был в отделе полиции.

Всех подозреваемых доставили в полицию, сейчас выясняется, кто именно был виновником убийства, а кто помогал спрятать тело.