Симптомы коронавируса у людей, заразившихся новым штаммом омикрон, несколько отличаются от обычных. Пока что у всех наблюдаемых пациентов на юге Африки они легкие, об этом сообщила глава Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи, предсказавшая появление нового штамма.

"Возможно, вирус очень легко передается, однако пока наблюдаемые нами случаи заболевания протекают в легкой форме. Может быть, через две недели у меня изменится мнение, но сейчас оно такое, - приводит слова врача The Guardian. - Всерьез ли мы обеспокоены? Нет. Но мы в целом обеспокоены и продолжаем наблюдать за происходящим".

Симптомы у больных новых штаммом довольно странные: тесты ПЦР положительные, но ни у кого из больных нет потери обоняния и вкуса, молодые испытывают сильнейшую усталость, а у детей отмечается температура и частый пульс.

Высока вероятность, говорит врач, что у непривитых пожилых омикрон-штамм вызовет тяжелую форму болезни.

Специалисты ВОЗ предполагают, что штамм высокозаразен, однако неизвестно, насколько он способен "обходить" антитела, выработанные в организме после вакцинации. Случаи заражения омикроном зафиксированы уже не только в Африке, но и в Юго-Восточной Азии, Европе и, вероятно, в Северной Америке. В России зараженных омикроном пока нет.