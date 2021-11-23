Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли продлить в России новогодние каникулы в связи с распространением коронавируса.

Песков отметил, что пока преждевременно говорить о дополнительных ограничениях или продлении новогодних каникул, поскольку пока динамика заболеваемости ковидом снижается. А что будет в конце декабря, прогнозировать сложно.

По словам Пескова, до новогодних каникул еще много времени, поэтому рассматривать введение дополнительных ограничений на фоне ситуации с инфекцией необходимо как минимум в декабре.