Удивительная история произошла в Индии. Врачи единогласно признали мужчину мертвым после ДТП и отправили тело в морг. Но через 7 часов он ожил.

По данным местного издания IANS, ДТП случилось в городе Морадабад на севере страны. Мотоциклист сбил 40-летнего электрика Шрикеша Кумара. Электрика доставили в больницу, но медики сказали, что помочь не могут - мужчина умер. День тело пролежало в специальном боксе в отделении, потом его отправили в морг и положили в морозильную камеру.

Родные электрика опознали его, подписали документы на вскрытие.

Но внезапно одна из родственниц заметила, что мужчина... дышит. И это после семи часов в морозильной камере!

Пострадавшего перевели в медицинский центр в Мееруте, его состояние улучшается, но, по словам родственников, он пока не пришёл в сознание.

Семья собирается подать жалобу на врачей за их халатность.