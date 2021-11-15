Женщина, которая бросила двоих маленьких детей в фуре дальнобойщика в Орехово-Зуево, в тот же день погибла в ДТП в городе Владимире, сообщили в прокуратуре Московской области.

Прокуроры отметили, что после того, как в полицию поступило заявление о розыске женщины с детьми, не было принято своевременных мер по установлению обстоятельств ее пропажи.

34-летняя женщина с двумя детьми попросила водителя фуры подбросить ее в Московскую области. Она попросила остановиться, чтобы сходить в туалет, и больше не вернулась. 3-летний мальчик и 8-летняя девочка остались в машине на попечение водителя фуры, он и обратился в полицию. Пока дети помещены в ресурсную семью, разыскиваются их кровные родственники.