Счета за коммунальные услуги были, есть и остаются головной болью для россиян. Плата за услуги ЖКХ растет ежегодно и цифры в платежках, особенно зимой, могут не только шокировать, но и привести в настоящий ужас.

Впрочем, далеко не все задумываются, что можно заметно уменьшить эти цифры, соблюдая простые правила. Корреспонденты Prokazan.ru провели опрос жителей Казани и узнали их способы, как сэкономить на плате за коммуналку.

УСТАНОВИТЕ МНОГОТАРИФНЫЕ СЧЕТЧИКИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Выбор электрических счетчиков сейчас гораздо больше, нежели 10, а тем более 20 лет назад. В этом тоже есть шанс сэкономить. Однотарифные счетчики чаще устанавливают в частных домах, хотя присутствуют и в квартирах, особенно в советских пятиэтажках или девятиэтажках. Их проблема в том, что они считают все потребление электроэнергии, что днем, что ночью.

Фото: пресс-служба администрации Ярославской области.

Многотарифные счетчики выгоднее. Могут быть двухтарифными, то есть с простым разделением на день (7:00–23:00) и ночь (23:00–7:00). Или трехтарифными — с разделением на пиковое время (7:00–10:00, 17:00–21:00), полупиковое время (10:00–17:00, 21:00–23:00) и ночь (23:00–7:00).

«По своему личному опыту могу сказать, что установка многотарифных счетчиков куда выгоднее. Экономия в месяц зимой может составить от 1000 рублей в квартире до 2,5 – 3 тысяч, если живете в личном доме», - рассказал электрик с 25-летним стажем Раиль.

УТЕПЛИТЕ ОКНА

Пластиковые окна прочно пришли на смену деревянным рамам. Однако, это не значит, что конструкция совсем не будет пропускать холод. Окна могли установить не качественно, да и со временем любая конструкция имеет свойство износиться.

Перед наступлением морозов следует проверить, не дует ли от окна. Если появились трещины или щели, то их можно заклеить. Вариантов масса. В любом магазине подобного плана предложат с десяток материалов для утепления окон. Если же нет времени и денег ходить по магазинам, то можно по старинке использовать газеты.

РЕГУЛИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ В ПОМЕЩЕНИИ

Старые-добрые чугунные батареи постепенно уходят в историю. К ним на смену приходят новые образцы, чье главное преимущество – возможность установить краны, регулирующие температуру. Это помогает весной, когда на улице слишком жарко, а отопление не отключают, или осенью, когда, наоборот, в квартире слишком холодно.

Фото: администрация города Тайшет.

Впрочем, и зимой температуру в помещении можно регулировать. Уходя на работу кран можно чуть перекрыть, уменьшив температуру в помещении. Действительно, какой смысл отапливать пустое помещение? Вернувшись с работы, можно вернуть температуру в норму.

УСТАНОВИТЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Есть мнение, что датчики движения больше необходимы для частных домов, где есть надворные постройки, за электричество в которых тоже надо платить. Часто такие приборы устанавливают в тех местах, куда заглядываешь не так часто.

Впрочем, на самом деле датчики движения полезны и в жилых помещениях. Согласитесь, бывают случаи, когда забываешь выключить свет в ванной, туалете или коридоре. Вот тут-то датчик движения в помощь. В маленьких комнатах такой прибор полезен.

При этом, есть и недостаток, в спальни или гостиные датчики движения порой стоит бесполезно. Особенно, если есть домашние животные, на чьи перемещения датчик также будет реагировать.

ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ

Самый частый ответ среди опрошенных. Вполне привычная картина, когда человек моет посуду или чистит зубы и, при этом, не закрывает кран. Вода, при этом, продолжает течь, а вместе с ней в сливное отверстие уплывают и ваши деньги.

Фото: мэрия Казани.

Если закрывать кран, особенно, если пользуетесь горячей водой, то можно экономить сотни рублей в месяц. Вроде не так и много, а сколько можно сэкономить за год?

УСТАНОВИТЕ АЭРАТОРЫ

Еще один лайфхак для экономии воды. Аэростаты – насадки для крана, которые разбрызгивают воду, тем самым, уменьшают расход в 2-3 раза. Производители таких устройств утверждают, что с обычным потоком воды из крана выливается 10–15 литров, а с насадкой всего 5–6 литров.

Заметная экономия, особенно если учесть, что стоимость этой насадки всего 100-200 рублей. Окупить она себя может довольно быстро.

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ НЕНУЖНЫХ УСЛУГ

Часто ли вы вчитываетесь в то, что написано в квитанции? Обычно в глаза бросаются самые крупные цифры. Они, как правило, за отопление, расход воды и электроэнергии. При этом, есть услуги, которые уже давно не нужны, но за них просят деньги.

Фото: новостной портал администрации Череповца.

Одна из таких услуг – радиоточка. Многие люди и не знают, что это такое. Она есть во многих домах старого жилфонда. Она работает без электричества и призвана сообщать гражданам о ЧС — стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и так далее. Фактически радиоточку никто не использует. Отключить услугу просто – достаточно обратиться в «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО).

Еще одна услуга, которая уже давно стала не актуальна для большинства горожан – общедомовая антенна. Вряд ли кто-то сейчас пользуется ей, учитывая, что можно установить тарелку или интернет-ТВ, где куда больше функций и каналов.