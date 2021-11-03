Подруга российского бойцы ММА Артура Кулинского Алиса обратилась в полицию с заявлением о жестоких избиениях, которым ее подвергает знаменитый возлюбленный. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, 30-летняя Алиса указала в заявлении, что чемпион не раз поднимал на нее руку, и каждый раз ожидаемо сильно травмировал ее. Последней каплей стало желание девушки расстаться. Она сообщила 24-летнему бойцу смешанного стиля, что уходит от него, и тогда чемпион прямо на улице, на глазах прохожих жестоко избил подругу еще раз.

Кулинский известен поклонникам ММА под прозвищем "Акаб", он является кандидатом в мастера спорта России, также он активно занимался боевым самбо. В смешанных единоборствах он выступает с 2016 года. На счету бойца две победы и четыре поражения в MMA.