В Нижнекамске на видео попал сотрудник Росгвардии, который грудью встал на защиту людей без QR-кодов в торговом центре.

Блогеры попытались попасть в заведение общепита без масок и QR-кодов, сотрудник кафе нажала тревожную кнопку. По вызову прибыли сотрудники Росгвардии, один из них доходчиво разъяснил сотруднице кафе, что Конституция РФ не обязывает посетителей показывать QR-код, а также запрещает ограничивать свободу передвижения россиян на территории страны.

Пока доподлинно неизвестно, является ли мужчина в форме сотрудником Росгвардии на самом деле, отмечает НТР 24.