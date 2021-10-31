Шесть человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом

Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе, в их числе два ребенка. Авария произошла около 20.00 30 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"По предварительным данным, водитель автобуса Yutong, выезжая из Талинки, при повороте на главную дорогу не справился с управлением, из-за чего автобус завалился на бок. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что всего на момент ДТП в автобусе находилось 32 пассажира. Автобус ехал по маршруту "Ханты-Мансийск - Талинка - Нягань". Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Пострадавших госпитализировали.