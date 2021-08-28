В Татарстане рыбак спас тонущего на Каме ребенка. Все случилось недалеко от старого пляжа Чистополя. Во время рыбалки мужчина увидел, как ребенок начал тонуть, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Мужчина бросил ловить рыбу и стал нырять там, где видел мальчика в последний раз.

"Увидел его под водой, он смотрел на меня открытыми глазами. Было очень жутко. Я потянул его за руку, попытался встать, а дна нет. Видимо, именно в этом месте яма и ребенок в нее шагнул", — рассказал татарстанец.

Мальчику оказалось всего 7 лет, и на пляж он пришел один. Рыбак оказал ему первую помощь и передал перепуганного, но живого мальчика врачам.

Как выяснилось, спасителем оказался ветеран МВД Виктор Кудрин, который прослужил в органах внутренних дел более 30 лет.