В Башкирии двое подростков, один из которых - казанец, достали со дна реки тонущего мужчину. Все случилось на реке Инзер. Подростки услышали, как незнакомая женщина кричит и просит о помощи. Выяснилось, что ее муж ушел под воду и не всплыл. Первый подросток, сообщает ФАН, сразу бросился в воду. За ним последовал и его товарищ из Казани.

Мальчики нашли уже опустившегося на дно мужчину, подняли и даже смогли самостоятельно оказать ему первую помощь после того, как вытащили его на берег. Сотрудники МЧС Башкирии намерены наградить подростков-героев за спасение человека и проявленную смелость.