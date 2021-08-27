В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о темпах вакцинации от коронавируса и заболеваемости. Заместитель руководителя Любовь Авдонина отметила, что за последние сутки коронавирус нашли у 50 новых пациентов.

С начала пандемии в республике такой диагноз поставили 25 267 татарстанцам. Авдонина отметила, что заболеваемость сейчас по сравнению с прошлой неделей остается на том же уровне, без тенденции к снижению или росту.

"За аналогичный период июля, к сожалению, мы пока также не видим динамики к снижению по заболеваемости. Отмечен рост на 10,7%", — отметила санитарный врач.

На сегодня в Татарстане привито 33,7% взрослого населения. От планируемого числа привили уже 52%.