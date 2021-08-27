Бабушка изнасилованной и убитой в Тюмени 8-летней Насти Муравьевой заявила, что после ее поездки на центральное телевидение к Малахову ее на сутки задержали силовики.

Сам Малахов пояснил, что пожилая женщина сутки находилась в отделе полиции без воды и пищи.

"Сказали: это тебе за то, что ты съездила на эфир и рассказала обо всем на всю страну", — уточнил ведущий, которого цитирует URA.RU.

Эфир программы, в котором вспомнили обо всех пропавших в Тюмени за 24 года детях, состоялся 23 августа. Причина, по которой пожилая родственница жестоко убитой девочки была задержана силовиками, пока не озвучена.