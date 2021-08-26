Работница отделения "Почты России" В Петербурге обложила отборным матом клиентку и швырнула в нее посылкой, сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала обиженная женщина, она пришла за посылкой и долго ждала, пока работница завершит личный разговор по телефону. Когда терпение клиентки лопнуло, она предупредила работницу почты, что снимет ее на видео. Сотрудница разговор прекратила и мгновенно атаковала клиентку, обматерив и швырнув в нее посылкой.

Клиентка отправила два письма в "Почту России", где уже начали расследование инцидента, а также планирует подать заявление в полицию.