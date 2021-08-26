В Казани 20-летняя девушка предстала перед судом за хранение запрещенных веществ без цели их дальнейшего сбыта. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по связям с прессой Руслан Галиев.

В суде было установлено, что в один из майских дней девушка отправилась выгуливать кота на детской площадке у дома. Там она нашла 8 свертков с наркотическими веществами, общая масса находки составила 4,5 грамма.

Позднее сотрудники полиции остановили ее у метро и нашли в кармане наркотики.

Девушка признала вину в том, что сразу не сообщила в органы о находке и присвоила наркотические вещества. Суд с учетом раскаяния подсудимой приговорил ее к 1 году лишения свободы условно.