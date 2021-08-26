Сотрудники Росгвардии сорвали поминки погибшего в аварии криминального авторитета в Екатеринбурге. Они заявились на мероприятие без приглашения, уложили в землю более 30 выходцев из Азербайджана. Поминали Гиви, который отсидел 19 лет за разбой, сообщает Е1.

Мужчина в криминальной среде был весьма уважаемым человеком. Но внезапно попал под машину и погиб. Поминки "братки" решили использовать как оргмероприятие, на котором планировали дальнейшие действия. Все шло своим чередом, пока не появилась Росгвардия.

Спецоперация прошла успешно, "братков" уложили и обыскали. Правда, никого так и не задержали.