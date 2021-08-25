В Башкирии пламя уничтожает природный заповедник "Зилим". Видео и фото с места природного бедствия появилось в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии говорят, что уже сейчас площадь распространения огня превысила 8 га. Сейчас в тушении пожара задействованы 50 человек.

Из-за жаркой погоды и пожароопасной ситуации Дирекция по особо охраняемым природным территориям временно запретила посещение природных парков "Иремель" и "Зилим". Но позже категоричное решение было пересмотрено, после чего парки разрешили посещать туристическим группам до 10 человек.