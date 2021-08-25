В Казани всего за 5 минут на одном и том же месте произошли два дорожных происшествия. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Республике Татарстан.

Накануне в 9:21 39-летний водитель Mitsubishi у дома № 1б по улице Копылова совершил столкновение со "Шкодой Рапид", которой управлял 40-летний водитель. В аварии пострадал 9-летний ребенок, который был пассажиром в "Шкоде".

А ровно через 5 минут на том же месте 45-летняя женщина на "Матизе" тоже не позаботилась о дистанции, возможно, засмотрелась на первую аварию, и врезалась в "Тойоту". Автоледи получила травмы.