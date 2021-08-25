Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Актанышском районе Татарстана. Они сгорели заживо.

Накануне поздно вечером очевидцы услышали громкие хлопки - взрывался шифер на кровле дома в селе Новое Курмашево. Вышли на улицу и увидел огненное зарево. Вызвали пожарных.

К моменту приезда огнеборцев дом полностью был охвачен огнем на площади около 40 квадратных метров. По словам соседей, внутри могли быть хозяин дома и его сосед. Оба злоупотребляли алкоголем, сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Подозрения соседей подтвердились. Когда пламя потушили, на пепелище нашли обугленные тела 45-летнего хозяина и 58-летнего друга.

Предварительно эксперты считают, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.