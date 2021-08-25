Федеральный фонд обязательного медицинского страхования оценил стоимость оказания услуг по лечению пациентов с коронавирусом во втором полугодии этого года. По данным экспертов, на это государству потребуется более 111 миллиардов рублей.

Расчеты, как сообщает РБК, выполнены с учетом прогноза врачей о том, что в период до декабря включительно будет выявлено примерно 3,9 миллиона случаев коронавируса в России.

Специалисты уверены, что Минздрав, давая такую цифру, перестраховался, учел наиболее пессимистичный сценарий, чтобы заложить на лечение больных больше средств, если вдруг они действительно понадобятся.