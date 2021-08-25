Жители новостройки в центре города Урюпинска решили завести дома льва. И она быстро стал объектом всеобщего внимания. Местные дети первыми заметили, что в квартире живет хищник. Они стали часто подбегать к окнам на первом этаже и стучать в стекло, пытаясь привлечь внимание животного.

"Дразнили льва! Когда мы увидели с другими родителями эту картину, все были в шоке", - цитирует "Блокнот" одну из местных жительниц.

Сначала, говорят местные, лев был обычным котенком, правда, необычного размера. Но сейчас животное заметно подросло. И это не может вызывать беспокойство у местных:

"На окне нет никаких решеток, ничего, самое обычное пластиковое окно. Сверху к тому же открыто на проветривание. Никто его не выводит на глазах других людей. Мы ни разу не видели, чтобы с ним кто-то гулял днем", - заявила еще одна из местных жительниц.