Метод статистического моделирования помог ученым рассчитать сроки наступления новой мировой пандемии, похожей по масштабам на коронавирус. По данным моделирования, такая эпидемия разразится через 59 лет, сообщает ТАСС.

Исследование американских ученых основывалось на данных об эпидемиях, которые происходили с 1600 года по наши дни. При помощи специальной программы учли количество смертей по отношению к численности населения Земли, длительность эпидемий и скорость распространения недугов.

Исследование показало, что вероятность смертоносной эпидемии (как, например, испанка) составляет всего 0,3-1,9%. Такая пандемия возможна в течение 400 лет.

Также расчеты показали, что для родившихся в 2000-х годах вероятность снова столкнуться с пандемией составляет около 38%.

По мнению ученых, человечеству необходимо получше подготовиться к вспышкам смертоносных заболеваний, которые могут произойти и гораздо раньше намеченных сроков.