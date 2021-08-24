Четыре казанские улицы будут закрыты для движения транспорта по причине реконструкции объектов культурного наследия почти на год: до середины июля 2022 года. Такое постановление подписано в исполкоме Казани, о чем сегодня сообщила пресс-служба мэрии.

С 25 августа будет перекрыта улица Профсоюзная (на участке от Мусы Джалиля до Кави Наджми), Кави Наджми (от Профсоюзной до Рахматуллина), Мусы Джалиля (от Профсоюзной до здания № 2/18) и Рахматуллина (участка от Кави Наджми до здания № 2/18).

Реставрационные работы объектов культурного наследия планируются завершить до июля 2022 года — 19 июля 2022 года ограничения должны снять.