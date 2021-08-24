Пенсионерка из Казани обратилась за помощью к полицейским после того, как лишилась всех своих накоплений за 15 лет. Об этом сообщили в управлении МВД по Казани.

Она объяснила, что ей на мобильный позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она рассказала, что средства со счета пенсионерки списаны. Потом позвонил мужчина, сказавший, что он - сотрудник службы безопасности банка. По факту незаконного списания, по его словам, началась проверка. Также он пообещал, что сейчас позвонит полицейский.

Третий позвонивший представился стражем порядка и сказал, что пенсионерка может помочь поймать преступников, если переведет прямо сейчас 400 тысяч на счет, указанный им. Также лже-полицейский поинтересовался, есть ли какие сбережения, и порекомендовал перевести их тоже, "чтобы целее были".

Звонивший после внесения денег сказал, что в понедельник бабушке придет смс-сообщение с адресом банка, в котором будут лежать ее деньги. Больше звонков и сообщений от лжесотрудников банка не поступало. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила 900 тысяч рублей. Эту сумму пенсионерка копила на протяжении 15 лет.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.