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Фото: hab.aif.ru

Пьяный отец пытался задушить ночью своего трехлетнего сына

24.08.2021, 08:26 332 1 prokazan.ru
Нетрезвый родитель в Хабаровском крае пытался ночью задушить своего трехлетнего сына, но помешал ему проснувшийся дедушка ребенка. Мальчику успели оказать необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.
 
По данным следствия, житель поселка Октябрьский Ванинского района, будучи сильно пьяным, избил своего маленького сына, после чего попытался его задушить, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
 
Членов семьи следователи уже допросили, отца задержали. Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего. 
 
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комментарии

Горожанин
0
24 августа 2021
09:11
А Казань тут причём?
Горожанин
0
24 августа 2021
09:44
На автобусной остановке [***] Слобода со стороны магазина Эдельвейс рыжий чипированный пёс бросается на людей. На остановке стоять невозможно! Будьте осторожны!!!

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Осенью в России среди вакцинированных россиян разыграют призы по 100 тысяч: их получит 1000 человек
08:47, 18.08.2021
Девочка, которая сдала ЕГЭ в 8 лет, не смогла поступить на бюджет в МГУ
01:00, 18.08.2021
Молния убила мать и сына, которые находились в палатке
20:00, 17.08.2021
Не сошлись во мнениях по дизайну: наемный строитель жестоко убил хозяина дома и спалил его тело
16:32, 17.08.2021
В России анонсировали появление пятой вакцины от коронавируса
13:34, 17.08.2021
Сделали все, что могли: пилоты разбившегося в Подмосковье самолета уводили его от жилых домов
12:25, 17.08.2021
Судебные приставы забрали у женщины машину вместе с документами на операцию ее 10-летнего сына
12:15, 17.08.2021
В Подмосковье упал новейший транспортный самолет, выживших нет
11:59, 17.08.2021
Девочка-подросток ударила ножом своего дядю, защищаясь от семейного насилия
11:39, 17.08.2021
И даже не извинились: женщину облили кипятком при попытке устроиться на новую работу
08:22, 17.08.2021
«Роллс-Ройс» стоимостью в 31 миллион спалили у бизнесмена из мести или зависти
07:43, 17.08.2021
Женщина вышвырнула из окна роддома чужого младенца
07:31, 17.08.2021
Владимир Путин утвердил новый план противодействия коррупции до 2024 года
05:00, 17.08.2021
Медики в фельдшерском пункте сожгли партию вакцины от коронавируса
01:00, 17.08.2021
Мужчина забрался в окно к бывшей и зарезал ее спящего парня, девица даже не проснулась
20:00, 16.08.2021
Только тариф, остальное - отдельно: сколько на самом деле будут стоить авиабилеты по 1 рублю?
18:15, 16.08.2021
Российские летчики сбежали от Талибана*: со дня подвига прошло 25 лет
17:07, 16.08.2021
В Театре Российской Армии поставили «Преступление и наказание», где главный герой - Галявиев
16:09, 16.08.2021
Молниеносная смерть: двухмесячный малыш умер от заражения коронавирусом от родственников
13:55, 16.08.2021
Юрист рассказал, как можно бороться с алкашами на скамейках у подъездов
13:33, 16.08.2021
Стало известно, в каком формате начнется учебный год в школах России
13:13, 16.08.2021
Не вынес страдания: отставной прокурор покончил с собой
12:54, 16.08.2021
«Били и обливали кипятком и ледяной водой»: в семье 7 лет истязали троих маленьких детей
10:16, 16.08.2021
ГИБДД начала применять дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах, включая Татарстан
09:27, 16.08.2021
Российские чиновники устроили поножовщину на банкете
07:30, 16.08.2021
Начальника службы по борьбе с коррупцией поймали на получении взятки
07:17, 16.08.2021
Российский вирусолог усомнился в том, что вакцинация способна остановить пандемию
22:00, 15.08.2021
Авиабилеты стоимостью в 1 рубль планируют продавать в России
20:03, 15.08.2021
Татарстан вошел в Топ-10 регионов России по числу привитых от Covid-19
17:25, 15.08.2021
Мать, выбросившую своего младенца в мусор, задержали в Москве
15:39, 15.08.2021
Лидеры татарской общины Афганистана могут стать членами правительства страны
13:45, 15.08.2021
Детей эвакуируют из лагеря в Башкирии из-за лесного пожара
13:17, 15.08.2021
«Если есть в мире жопа, то это здесь» - министр экологии Камчатки о дорогах в российской глубинке
12:42, 15.08.2021
Парни бьют девушек, разбитые бутылки и запах газа: массовая драка произошла в Екатеринбурге
20:00, 13.08.2021
Чтоб не надумал жениться: мать организовала похищение взрослого сына у его невесты
19:00, 13.08.2021
Мужчина похитил 13-летнюю девочку и убил ее родных
16:25, 13.08.2021
«Откупилась за 100 тысяч»: Суд закрыл дело учительницы, отправившей интимное видео ученику-школьнику
14:06, 13.08.2021
«В нем бесы»: мать изрезала ножом своего 2-летнего сына, считая его одержимым демонами
12:58, 13.08.2021
В православном соборе на мужчине в камуфляже внезапно вспыхнула одежда
12:45, 13.08.2021
Сергей Лавров: Казань может принять Олимпиаду-2036
07:53, 13.08.2021
Привязала перед уходом: Мать заперла своих детей одних на 4 дня, один из малышей умер
07:42, 13.08.2021
Следствие рассматривает теракт как одну из версий взрыва автобуса в Воронеже
06:00, 13.08.2021
Заключенный убил сотрудника исправительной колонии и был ликвидирован при задержании
19:00, 12.08.2021
Третий задержанный за побег из ИВС сам сдался полиции из-за страха
16:14, 12.08.2021
Догнал и перерезал горло: мужчина зверски убил свою супругу в машине на глазах у детей
15:30, 12.08.2021
Российский чиновник назвал жалующихся на смог граждан «ноющей кучей дерьма»
13:04, 12.08.2021
Глава фонда памяти группы Дятлова внезапно умер после похода на перевал
12:45, 12.08.2021
Сотрудник налоговой платил налоги за других россиян - на него «настучали» его коллеги
07:18, 12.08.2021
Родители сами похитили невесту прямо перед свадьбой из-за неприязни к жениху
05:00, 12.08.2021
Российский депутат призвал жителей региона кланяться перед начальством
19:00, 11.08.2021
Мужчине дали большой срок за интимную переписку с детьми
13:35, 11.08.2021
Дед выдал собственного новорожденного внука за подкидыша и отнес его в полицию
12:13, 11.08.2021
Пьяный мужчина, охраняя свое авто, открыл стрельбу из пневматической винтовки по детям
11:19, 11.08.2021
Мужчине дали 15 лет за самосуд и расправу над двумя криминальными авторитетами
10:34, 11.08.2021
Российские следователи в рамках уголовного дела допросили кота
07:37, 11.08.2021
Полиция арестовала мужчину, целовавшего 5-летнюю девочку прямо у ее дома
07:28, 11.08.2021
Вирусолог назвал сроки наступления новой волны коронавируса в России
01:00, 11.08.2021
Труп неизвестного зверя на пляже жутко напугал туристов
14:18, 10.08.2021
Суд вынес приговор матери, позволявшей за 1000 рублей насиловать своих детей
12:41, 10.08.2021
Найденный с переломанными ребрами и руками актер «Штрафбата» умер в реанимации
12:31, 10.08.2021
А ведь просто хотел уволиться: полицейский покончил с собой после отказа начальства в увольнении
11:32, 10.08.2021
Депутат-миллионер признался, что случайно пристрелил человека
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге «накрыли» подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера «Марша Турецкого» 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
12:14, 25.06.2021
Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
09:58, 23.06.2021
Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
«Он жив»: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
«Он хотел подражать»: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
14:38, 21.05.2021
«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью