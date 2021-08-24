Нетрезвый родитель в Хабаровском крае пытался ночью задушить своего трехлетнего сына, но помешал ему проснувшийся дедушка ребенка. Мальчику успели оказать необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

По данным следствия, житель поселка Октябрьский Ванинского района, будучи сильно пьяным, избил своего маленького сына, после чего попытался его задушить, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Членов семьи следователи уже допросили, отца задержали. Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего.